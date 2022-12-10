Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 Aralık günü farklı saatlerde, Bodrum açıklarında can salı ve lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 55 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı gün Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmeni Bodrum açıklarında kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 68 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-10 14:00:41



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