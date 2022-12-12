Yarın kabine toplantısı var mı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YÜZEN DİSKO KARAYA VURDUFırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-Bodrum'da fırtına etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda, akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe'de faaliyet gösteren dondurmacıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle dondurmacının tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin de deniz kenarındaki korkuluğu tahrip oldu. Olayda yüzer disko gemi de hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Görüntü Dökümü:

-----------------------------:

-Gemiden ve bölgeden genel detay görüntü

DHA-Gündem Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-12 01:21:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.