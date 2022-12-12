Bodrum'daki sağanak ve fırtınada karaya vuran yüzen disko için su tahliyesi başlatıldı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dün kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak ve fırtınada, su alıp, karaya vuran katamaran tipi yüzen disko gemide tahliye çalışması başlatıldı. Su tahliyesini ardından yüzen diskonun tonozdan koptuğu yere çekileceği belirtildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında fırtına ile Muğla ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Beklenen yağış ve fırtına dün sabah saatlerinde itibaren etkisini gösterdi. Fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Yetkililerce balıkçılara ve tur teknelerine denize açılmaması için uyarı yapıldı. Akyarlar ve Ortakent bölgelerinde yağmurla birlikte denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgesel yağışların etkili olduğu kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Müsgebi Sahili'nde bağlı olan 2 sandal fırtına nedeniyle su aldı. Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi buldu.

Öte yandan, akşam saatlerinde tonozdan ayrılan katamaran tipi yüzer disko, Kumbahçe'de faaliyet gösteren bir dondurma satışı yapılan işletmeye çarpıp, su alarak karaya oturdu. Çarpmanın etkisiyle işletmenin tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin, deniz kenarındaki korkuluğu tahrip oldu. Olayda yüzer disko da hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karaya oturan yüzen disko için, bugün sabah saatlerinden itibaren su tahliye çalışması başlatıldı. Su tahliyesinin ardından yüzen diskonun tonozdan koptuğu yere çekileceği belirtildi. Hasarın meydana geldiği işletme ise temizlik çalışması yaptı. Çarpmanın etkisiyle tenteleri yıkılan işletme sahibi Hacer Soysal, "Dünkü fırtınadan tonozlar kopunca yüzen disko karaya vurdu. Hasarımız büyük. Karşı tarafta da aynı şekilde hasar var. Olay anında burada kimse yoktu. Çarpmanın etkisiyle tenteler ve iskelemiz büyük çapta hasar aldı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-12 12:13:25



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