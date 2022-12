Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Bodrum'da, 'My Solaris' ise Göcek'te

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)RUS milyarder Roman Abramoviç'in yatı 'Eclipse" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Abramoviç'in mart ayından beri Bodrum'da olan diğer yatı 'My Solarıs' ise Göcek açıklarına demirledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatları Türkiye'ye geldi. Geçen mart ayında Bodrum'da bulunan 'My Solaris' yaklaşık 9 aylık bekleyişinin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e giderek demirledi. Rus milyarderin bir diğer yatı olan 'Eclipse' ise aylar sonra Marmaris ve Göcek açıklarından ayrılarak Bodrum'a geldi. İçmeler açıklarına demirleyen 'Eclipse'nin bekleyişi sürerken, ne zamana kadar Bodrum'da kalacağı ise bilinmiyor. 164 metre uzunluğundaki 22 metre genişliğindeki 6 katlı yatın özellikleri ise dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar 'Eclipse'de 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltı bulunuyor.(DHA)

