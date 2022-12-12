Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Bodrum Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde İçmeler Plajı sahilinde hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu fark etti. Ekipler, deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirledi. Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada sahile vuran ölü deniz kaplumbağasının belediye ekipleri tarafından plajdan alınacağı bildirildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-12 17:47:24



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