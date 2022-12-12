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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da rüşvet operasyonuna 5 tutuklama

DHA

Muğla'da rüşvet operasyonuna 5 tutuklama


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan 5'i memur, 9 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, geçen 9 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, gümrük muhafaza memurlarının gümrük işlemlerini yapması için tekneleri fiziken görmesi gerekirken, yalnızca evrak üzerinden işlem yaparak menfaat temin ettikleri, memurlar Y.Ç., M.G.B. ve C.G.'nin yatlara yakıt getiren tankerlerin yakıt dolum işlemleri esnasında bidonlarla kendi araçlarına da yakıt doldurduklarını belirlendi. Plaka yakıt sisteminden yapılan kontrollerde gümrük memurlarının araçlarına son 6 ay içerisinde 3-4 defa yakıt aldıkları ve aldıkları yakıt ile yaptıkları mesafe arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarıyla şüphelilerin yakıt tankerlerinden araçlarına yakıt doldurduklarını, acente yetkilisi olan A.S.K.'nın ise rutin gemi yanaşma işlemlerine karşılık olarak bir karton sigara aldığını belirledi. Memurlardan A.D. ve İ.K.'nın çalışma odalarına yerleştirilen gizli kamerayla izlemeye alındığı ifade edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki, 105 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 830 Euro, 400 dolar, 6 bin 500 lira ile 9 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen memurlar Y.Ç., M.G.B., İ.K., A.D., C.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, gemi acentesi çalışanı M.Y., tanker şoförleri G.D., U.A. ve E.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-12-12 21:33:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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