Evinde kedi ve köpek ölüleri bulundu; `Bazısını gömdüm, bazısını torbalayıp balkona koydum´ dedi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen Hikmet Akarca (74) isimli kadının, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Akarca, ifadesinde, "Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta cumartesi günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı. Evdeki temizliğin Akarca'nın tedavisinin ardından yapılacağı öğrenildi.

Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

'ÇOĞU YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP, ÖLDÜ'

Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu anlatarak, "İkametimde bulunan çok sayıda bulunan hayvanların hepsine koruma amaçlı bakmaktayım. Bu hayvanların hepsi sokağa terk edilmiş hayvanlardır. Bu hayvanların çoğu yaşlı olduğu için hastalanmış ve ölmüştür. Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum. Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.

Akarca, evde sağ bulunan ve ölen bütün hayvanların veteriner kontrolünü yaptırdığını, hayvanların beslenmelerine dikkat ettiğini, olayda herhangi bir suç kastının olmadığını anlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-12-13 10:15:11



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