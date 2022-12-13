Bodrumspor'da Celal'den ikinci dalya

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk sezonunda Süper Lig yarışına ortak olan Bodrumspor'un altyapısından yetişip, yıllardır Erkan'la birlikte takımın vazgeçilmezi olan 28 yaşındaki forvet Celal Dumanlı, yeşil-beyazlı formayla 200'üncü profesyonel maçına çıktı. Bodrumspor'da 10 yıldır Süper Lig dışındaki tüm liglerde görev yaparak her ligde gol atmayı başaran Celal, pazar günü Altınordu deplasmanında ikinci kez dalya dedi.

Kariyerinde başka hiçbir kulüpte forma giymeyerek, 2012'den beri A takımda yer aldığı Bodrumspor'da 2015'te Bölgesel Amatör Lig, 2017'de 3'üncü Lig ve geçen yıl 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Celal, yeşil-beyazlılardaki 200'üncü profesyonel maçında 2-0'lık galibiyeti sigortalayan golü de kaydetti. Bu sezon ligde 11'i ilk 11'de 14 maçta görev yapan tecrübeli forvet, 4 kez ağları sarstı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-12-13 11:05:35



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