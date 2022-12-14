Bodrumspor duvar ördü



BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek 16 maçta 28 puanla Süper Lig yarışını sürdüren Bodrumspor, son 3 haftada kalesine duvar ördü. Yeşil-beyazlılar, son 270 dakikada rakip forvetlere geçit vermedi. Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle döndükten sonra Gençlerbirliği ve Altınordu'yu 2-0 yenen Bodrum temsilcisi bu periyotta kalesinde gol görmedi. Bodrumspor bu sezon 6 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Keçiörengücü ile birlikte attığı 27 golle ligin en skorer iki takımından biri olan Bodrumspor, 17 gol yedi. Yeşil-beyazlılarda 7 gol kaydeden Samet Yalçın en golcü isim olarak dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜNDE BABA OLDU

Bodrumspor'un Arnavut asıllı Türk futbolcusu Omar Imeri, doğum gününde baba olmanın sevincini yaşadı. 13 Aralık 1999 doğumlu olup dün 23'üncü yaş gününü kutlayan Imeri, doğum gününde oğlunu kucağına aldı. Genç futbolcunun eşi Merve Imeri, Omar'ın doğum gününde Ayaz ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-12-14 10:26:53



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