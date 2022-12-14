Liseli Sıla, yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla öldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül (15), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sıla Akgül, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tolga Yağcı ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2022-12-14 13:42:58



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