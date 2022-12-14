Muğla'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 252 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet ve Yayla mahallelerinde yaşayan G.T. ile D.N.'nin evlerinde sahte içki ürettikleri bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yatağan Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin evlerine bu sabah düzenlenen operasyonda; 230 litre sahte şarap, 20 litre sahte rakı, 2 litre sahte viski, ruhsatsız av tüfeği ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan G.T. ile D.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2022-12-14 16:36:25



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