Liseli Sıla, yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla öldü (2)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Tolga Yağcı (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-14 17:08:52



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