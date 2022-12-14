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Liseli Sıla, yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla öldü (2)

DHA

Liseli Sıla, yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla öldü (2)


SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Tolga Yağcı (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-12-14 17:08:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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