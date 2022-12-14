Bodrum'da 385 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 1 gözaltı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği 'Zincir-2' operasyonunda, evinin yatak odasına sakladığı 385 litre sahte votkayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde kaçak ve sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışını yapan organizasyonların deşifresine yönelik olarak yılbaşı öncesinde 'Zincir-2' kod adlı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de Gümbet Mahallesi'ndeki H.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yatak odasına bidonlar içinde gizlenmiş toplam 385 litre sahte votka ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-12-14 18:54:38
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