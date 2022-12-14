Datça'da, 2 ayrı evde saklanan 30 kaçak göçmen yakalandı



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, iki ayrı eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızlan ve İskele mahallelerindeki 2 evde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisine ulaştı. Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kızlan Mahallesi'nde N.B.'ye ait evde 2'si kadın 20 kişi, İskele Mahallesi'nde O.Ş.'ye ait evde ise 1'i kadın 10 kişi olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-12-14 18:54:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.