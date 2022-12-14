Evine gelen arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Ömer Karaca (33), evine ziyarete gittiği arkadaşı Keziban Çelik (32) tarafından çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vuruldu. Karaca hayatını kaybederken, yakalanan Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Seydikemer'in Bağlıağaç mahallesinde meydana geldi. Keziban Çelik, evine gelen arkadaşı Ömer Karaca ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, evinde bulunan av tüfeği ile arkadaşına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sol omzuna fişek isabet eden Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Keziban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-14 21:41:49



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