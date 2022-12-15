Arkadaşı Ömer'i öldüren Keziban: Arbede sırasında tüfek ateş aldı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşı Ömer Karaca'yı (33) av tüfeği ile öldüren Keziban Çelik'in (32) jandarmadaki ifadesinde, Karaca'nın kendisine ilgi duyduğunu öne sürerek, "Arkadaş kalacağımızı söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Arbede esnasında tüfek ateş aldı. Olay kaza sonucu yaşandı" dedi.

Olay, 13 Kasım saat 22.30 sıralarında Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Keziban Çelik, evine gelen arkadaşı Ömer Karaca ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Çelik, evindeki av tüfeği ile Karaca'ya ateş açtı. İhbarla gelen ekipler, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Keziban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde Ömer Karaca'nın kendisine ilgi duyduğunu söyleyen Keziban Çelik, , "Arkadaş kalacağımızı söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Ömer, evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Arbede esnasında tüfek ateş aldı. Olay kaza sonucu yaşandı. Böyle olmasını istemedim. Çok üzgünüm" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-15 13:23:26



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