Muğla'da 32 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 13 Aralık'ta Bodrum açıklarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-15 13:33:04



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