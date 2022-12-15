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Ezgi'nin felç kalmasına neden olan ABD'li görevlinin Interpol'den adli sicil kaydı istendi

DHA

Ezgi'nin felç kalmasına neden olan ABD'li görevlinin Interpol'den adli sicil kaydı istendi


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobili ile Ezgi Aydındağ'a (20) çarpıp, felç kalmasına neden olan ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin (37), tutuksuz yargılandığı davada mahkeme, sanık hakkında Interpol Daire Başkanlığı'ndan adli sicil kaydı talep etti.
Kaza, 1 Temmuz 2021'de Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Bodrum'a gelen NATO'da helikopter teknisyeni olarak çalışan ABD vatandaşı Reginald Thevenin idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a çarptı. Kazada yaralanan Aydındağ, hastaneye kaldırıldı. Ezgi Aydındağ, ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine girdi. Thevenin ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Thevenin, süreç boyunca da tutuksuz yargılandı. Yaklaşık 1,5 sene tedavi gören Ezgi Aydındağ felç kalınca bir süre tedavisine AHBAP ve Haluk Levent destek oldu. Reginald Thevenin hakkında 'olası kastla yaralama' suçundan Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Thevenin bilirkişi raporunda, ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi.
'ÇOK ÜZGÜNÜM, DEPRESYONA GİRDİM'
Davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ezgi Aydındağ, annesi Fikriye Aydındağ, babası Hüseyin Aydındağ, yakınları, avukatları, sanık Reinald Thevenin ve avukatları katıldı. Kazanın oluşumunda kasıtlı bir kusurunun olmadığını belirten Reginald Thevenin, "Olay sebebiyle çok üzgünüm, depresyona girdim. Bu olay nedeniyle sosyal medyada tehdit ediliyorum. Korkuyorum ve beraatımı talep ediyorum. Çalışabilirsem mağdurun uğradığı zararı gidermek isterim" dedi.
'BURADA AYAKTA İFADE VEREMİYORUM'
Mağdur Ezgi Aydındağ da sanığın cezalandırmasını isteyerek, şunları söyledi:
"Kırmızı ışıkta geçmediğini beyan etse de diğer 3 şeritte araçların durdurduğu ve kırmızı ışığın yandığı kamera kayıtlarında görülmektedir. Sanığın psikolojik bunalımının sadece yurt dışına çıkamadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Bense burada ayakta ifade veremiyorum. Şikayetim devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Bu zamana kadar tedavilerimin masrafı 1 milyon lirayı geçti. Bunu avukatım aracılığıyla dosyaya sunacağım."
Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Ezgi Aydındağ için sağlık raporu, sanık hakkında da Interpol Daire Başkanlığı'ndan adli sicil kaydı talep etti. Hakim, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartının devamına karar verip, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.
'HİÇBİR ŞEY YAPMADI'
Duruşma çıkışında yaşadığı zorlukları anlatan Ezgi Aydındağ, "Bir insan nasıl utanmadan benim yanımda 'Depresyona girdim' diyebilir. Sosyal medyada yapılan şeylerden dolayı mutsuz olduğunu ve tehdit aldığını söylüyor. Suçunu artık kabul etmiyor. İlk başlarda suçunu kabul etti, 'Kırmızı ışığı görmedim' dedi. Şimdiyse 'Kırmızı ışıkta geçmedim' diyor. O zaman 19 yaşındaydım. 'Zararlarını karşılayacağım' dedi. 1,5 yıl geçti, hiçbir şey yapmadı. Şimdi, 'Adli kontrolümü kaldırın, Ezgi'nin zararını karşılayacağım' diyor. Buradan çıkıp gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.
'FREN İZİN YOK, TELEFONLA İLGİLENİYORSUN'
Sanığın hiçbir süreçte kendilerine destek vermediğini belirten anne Fikriye Aydındağ da "Kendilerini savunup, mağdur gösteriyorlar. 'Kasıt yok' diyorlar. 140'la geçiyorsun. Fren izin yok, telefonla ilgileniyorsun. Nasıl böyle rahat davranıyorlar? Çocuğum ayağa kalkıp, konuşamadı bile. Karar bekleniyordu ve duruşma yine ertelendi. Kızım devlet hastanesinde tedavi görürken, 'Özel hastaneye gidin, destek olacağım' dedi. Özel hastaneye gittik. Ezgi aynı omurgadan ikinci kez ameliyat oldu. Bu ameliyattan sonra yüzde 100 yürüme garantisi verilmedi. Günde 3 serum bağlayarak, hastaneden çıkmak zorunda kaldık. Evimizi satıp hastanenin parasını ödedik. Bize sahip çıkmadı. Şimdi de 'Çalışayım, Ezgi'ye bakayım' diyor" diye konuştu.
'BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SUÇU 8'DE 8'
Sanığın kırmızı ışık ihlali yaptığını belirten baba Hüseyin Aydındağ ise "Sanık burada mağduriyetinden bahsediyor. 'Depresyona girdim' diyor. Çocuğuma baksın, bakayım. Kendinin hangi mağduriyetini hakim karşısında ifade ediyor. Bilirkişi raporuna göre; suçu 8'de 8 ve hala savunmasında 'Kırmızı ışıkta geçmedim' diyor. Raporu yazan bilirkişiler, bu işi bilmiyor mu? Kızımın yüzde 100 haklı olduğu bir davada çektiği şu acıların ızdırabın karşısında adaleti hala sağlayamadık. Hala erteleniyor ve sanığın iyi halleri araştırılıyor. Bize maddi konuda hiçbir desteği olmadı" dedi.
'HIZIMI TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM'
Reginald Thevenin ise "Seyir halinde ilerlerken telefon ayağımın dibine düştü. Sorumluluğumu kabul ediyorum. Kazadan sonra hemen durdum. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü dikkatim dağılmıştı. Telefonu GPS için kullanıyordum. Alkollü değildim. Tedavi masrafları için 1 milyon liradan fazla para harcadım. Param artık yok. Bundan dolayı da daha fazla para veremedim" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-12-15 16:16:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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