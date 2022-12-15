Kayıp Alzheimer hastası Dalyan Kanalı'nda ölü bulundu



Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Saadet Yesin (80), Dalyan Kanalı'nda kayalıklar arasında, ölü bulundu. Yesin'in kanala düşüp, suda boğularak öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

Ortaca'da kızı Hülya Yesin ile yaşayan 4 çocuk annesi Alzheimer hastası Saadet Yesin, 11 Aralık günü öğle saatlerinde Dalyan Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Yesin'den bir daha haber alamayan yakınları gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Ortaca Belediyesi hoparlörlerinden de gün boyu Yesin için kayıp anonsu yapıldı. Yesin'in en son Dalyan Mahallesi girişindeki bir hamamın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerden yola çıkılarak aramalar Dalyan Kanalı'nda yoğunlaştırıldı. Çalışmaları 5'inci gününde Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Yesin'in en son görüldüğü hamama yaklaşık 400 metre mesafede, kayalıklar arasında cansız bedeni bulundu.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Saadet Yesin'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi. Yesin'in kanala düşüp, suda boğularak öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2022-12-15 16:49:29



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