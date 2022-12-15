Muğla'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, terör örgütü DEAŞ adına para toplama ve para transferi gibi faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 4 Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü de adli kontrolle serbest kaldı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Seydikemer, Dalaman ile Ortaca ilçelerinde dün sabah operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a doğrudan veya dolaylı olarak para gönderildiği, para toplandığı belirlendi. Operasyonda 5 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve çok sayıda havale bilgilerinin bulunduğu defter ele geçirildi. Operasyonda 4 Suriyeli ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; A.A., H.B. ve M.E.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-15 17:02:45



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