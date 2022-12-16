Bodrumspor zorlu virajda



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Gençlerbirliği ve Altınordu galibiyetleriyle çıkışa geçen Bodrumspor, yarın üst sıralardaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Son iki maçımızı kazanarak iddiamızı kuvvetlendirdik. İyi bir çizgimiz var. Samsunspor da üst sıraları zorluyor ve hedefleri olan bir ekip. Taraftarımızın desteği ile maçı kazanacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

28 puanlı iki takımdan Bodrumspor 6'ncı Samsunspor 5'inci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-12-16 10:43:06



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