Muğla'da, indiği halk otobüsünün altında kalan okul müdürü öldü

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler (57), indiği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında MuğlaAntalya karayolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünden inmek istedi. Otobüsten inen Güler, sürücünün aracı hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılıp, hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Halk otobüsü sürücüsü Nurcan Ballı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-16 22:03:15



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