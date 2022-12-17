Fethiyespor evinde telafi etmek istiyor

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-0 mağlup olan Fethiyespor yarın ilk yarının son haftasında evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Yusuf Aydın görev alacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, devreyi galibiyetle kapatacaklarını söyledi. Altın, "Evimizde kolay kolay yenilmiyoruz. Adıyaman FK karşısında da gerekenleri yapacağız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-12-17 11:43:00



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