Muğla'daki 'huzur' uygulamasında 5 tutuklama

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarma ekiplerinin 'huzur' uygulaması kapsamında yakalanan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilçede 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yoklama kaçağı olan; 'dolandırıcılık', 'tehdit', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme-bulundurma', 'basit yaralama', 'imar kirliliğine neden olma', 'hakaret', 'taksirle yaralama', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'kasten yaralama', '2863 sayılı yasaya muhalefet', 'mala zarar verme', 'silahla tehdit' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 39'u ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-17 15:18:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.