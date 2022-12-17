İndiği halk otobüsünün altında kalan Sema öğretmen için okulunda tören

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, indiği halk otobüsünün altında kalıp yaşamını yitiren lise müdürü Sema Güler (57) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Muğla-Antalya kara yolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünden indi. Bu sırada Güler, şoförün hareket ettirdiği otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halk otobüsü şoförü Nurcan Ballı jandarma ekiplerince gözaltına alındı

ULA'YA GETİRİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınan Sema Güler'in cenazesi, görev yaptığı Ula ilçesindeki Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Ula Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın duası ve helallik alınmasının ardından Sema Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-17 15:49:29



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