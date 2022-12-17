Bodrumspor - Samsunspor: 0-0

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

BODRUMSPOR: Sousa Üzeyir (Dk. 46 Erkan), Onur, Süleyman, Cenk, Musah Mohammed, Erdem (Dk.71 Süleyman Güneş), Samet (Dk.90 Yekta), Imeri ( Dk. 71 Ali), Kenan, Celal (Dk. 71 Koray)

SAMSUNSPOR: Szumski Osman, Alim, Zeki, Cihan, Soner, Celil (Dk.58 Yusuf), Ali, Harris, Laura (Dk. 58 Ahmet), Tanque (Dk. 85 Fofana)

SARI KARTLAR: Musah Mohammed (Bodrumspor), Laura (Samsunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de son iki maçında Gençlerbirliği ve Altınordu karşılaşmalarını kazanıp Süper Lig yarışında tekrar iddialı konuma gelen Bodrumspor evinde önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çevirimezken, bu sonuçla Bodrumspor ve Samsunspor puanını 29'a çıkardı.

21'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içerisinde Samet'in vuruşunu kaleci yaptığı müdahale ile kornere çıkardı.

32'nci dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Saouza'nın sert vuruşunda top kaleci Diogo Souza'da kaldı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

80'inci dakikada Bodrumspor'da Musah Mohammed'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Bodrumspor'da Koray'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Maç 0-0 bitti.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-17 16:18:05



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