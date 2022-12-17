İndiği halk otobüsünün altında kalan Sema öğretmen için okulunda tören (2)

Ölü ve yaralılar var! Silahlı kavga!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Muğla'da, Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler'in (57) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü Nurcan Ballı (41), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-17 20:34:41



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