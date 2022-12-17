İndiği halk otobüsünün altında kalan Sema öğretmen için okulunda tören (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Muğla'da, Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler'in (57) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü Nurcan Ballı (41), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-12-17 20:34:41
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