Fethiyespor - Adıyaman FK: 1-1

FETHİYE, (DHA) -
STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran
FETHİYESPOR: Murat Doğancan, Tahacan (Dk. 46 Şahan), İlyas (Dk. 79 Selçuk Hakalmaz), Onur Taha (Dk. 61 Ali Ceylan), Rıdvan, Selim, Sinan, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Berkin), Mustafa (Dk. 71 Burak), Oktay
ADIYAMAN FK: Melih Doğukan, Kerem, Yiğit, Burak, Ayberk (Dk. 61 İbrahim), Emirhan (Dk. 73 Ömürcan), Haydar, Çağrı, Ömer (Dk. 90 Furgan), Göktan
GOLLER: Dk. 54 Göktan (Adıyaman FK) - Dk. 57 Sinan (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Göktan, Yiğit, Ömer (Adıyaman FK) Rıdvan (Fethiyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor evinde Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalarak devreyi 1 puan alıp tamamladı. İlk yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmazken, 54'te Göktan Adıyaman FK'yı 1-0 öne geçirdi. Sinan, 57'nci dakikada Fethiyespor'a beraberliği getirdi. Fethiyespor devre arasına 22 puanda, Adıyaman FK da 20 puanla girdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-12-18 16:33:44
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