Yaralı caretta carettaya tedavi



Mehmet Çil/DATÇA(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'caretta caretta' cinsi bir deniz kaplumbağası balıkçılar tarafından yaralı olarak bulundu. Deniz kaplumbağasını besleyen balıkçılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yaralı deniz kaplumbağasının DEKAMER'de tedaviye alınacağı belirtildi.

Datça ilçesindeki balıkçı barınağında teknelerin bağlı olduğu limanda yaralı bir deniz kaplumbağası olduğunu fark eden balıkçılar, durumu DEKAMER'e bildirdi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, `caretta caretta´ cinsi olduğunu belirlediği kaplumbağanın kuyruğunda kırık olduğunu tespit etti. Balıkçılar tarafından beslenen deniz kaplumbağasının, bulunduğu bölgeden DEKAMER ekipleri tarafından alınıp, tedavisinin ardından denize bırakılacağı belirtildi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağasının kuyruğunda kırık tespit ettiğini belirterek, "Balıkçı dostlarla irtibata geçtik. Bir ekibimiz buraya giderek, yaralı deniz kaplumbağasını alıp, merkezimize getirecek. Burada tedavileri yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakılacak" dedi.

'ZAYIF VE BİTKİN GÖRÜNÜYORDU'

Bölgedeki kaptanlardan Önel Akdeniz (62) balıkçılar tarafından birkaç gün önce fark edilen deniz kaplumbağasının, sabah saatlerinde teknelerin bağlı olduğu alana tekrar geldiğini söyledi. Balıkçılar tarafından beslenen deniz kaplumbağasının yaralı olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdiklerini belirten Akdeniz, "Birkaç gündür buraya geliyor. Bu sabah balıkçılar deniz kaplumbağasını besledi. Bize yaklaşınca zayıf ve bitkin görünen deniz kaplumbağasının yaralı olduğunu anladık ve konuyu DEKAMER'e ilettik. Tekrar geldiğinde ekipler deniz kaplumbağasını alıp, gerekli tedaviyi yapacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-12-19 15:09:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.