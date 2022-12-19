Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Aralık tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda kokain ve esrar olmak üzere satışa hazır hale getirilmiş 140 paket uyuşturucu, 6 hassas terazi, 126 bin 450 lira, 2 bin 860 dolar ve 50 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 27 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-19 18:00:02



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