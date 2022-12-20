Bodrumspor kupada kendine güveniyor

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BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalıp ilk yarının son haftasına 29 puanla Play-Off potasında giren Bodrumspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Yeşil-beyazlılar 5'inci Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Süper Lig ekibi Konyaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken; teknik direktör İsmet Taşdemir turu geçmek istediklerini söyledi. Ligde ve kupada iyi işlere imza atmayı hedeflediklerini belirten Taşdemir, "Ligde iyi bir konumdayız. Devre arasına iyi girmek istiyoruz. Kupada da Konyaspor gibi güçlü bir takımla deplasmanda oynayacağız. Genellikle kupa maçlarında favori takımlar olmuyor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kupada da yolumuza devam etmeyi istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2022-12-20 11:52:26



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