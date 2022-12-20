Şehir dışından geldikleri Bodrum'da 340 gram kokainle yakalandılar

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, şehir dışından uyuşturucu getiren 2 şüpheli, 340 gram kokain ile polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine otomobili kent girişinde durdurdu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramada, 340 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.U.de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-20 16:22:59



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