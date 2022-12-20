Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, seyir halindeki iken alev alan yolcu otobüsü demir yığınına döndü. 4 yolcunun olduğu otobüs tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüsün alev alev yanması ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında, Milas yolunda meydana geldi. Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan Mehmet Ali Mollaoğlu yönetimindeki 35 PK 072 plakalı, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-20 21:00:39



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