Bodrumspor tur arıyor

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BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda sürpriz yaparak Süper Lig yarışına ortak olan Bodrumspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek. Kupada bu turda rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik bozulmazsa seri penaltı atışlarıyla mağlup eden taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak. Türkiye Kupası'nda bu yıl daha önce Altınordu'yu deplasmanda 1-0 yenerek saf dışı bırakan yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in güçlü takımı Konyaspor'u da eleyerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-12-21 11:03:53



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