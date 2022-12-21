İşe giden kadının çöp kamyonu altında kaldığı kaza kamerada



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işe giden Tülay Öncül (49), çöp kamyonunun altında kalarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 17 Aralık'ta saat 08.00 sıralarında Ortakent Kemer Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkıp, belediyeye ait çöp kamyonunun yanından geçen Tülay Öncül, bir süre sonra aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Şoför, çevredekilerin ikazı ile birkaç metre sonra kamyonu durdurdu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Öncül'ün kaburgalarının çatladığı belirtildi. 3 günlük tedavisinin ardından Öncül, taburcu edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazadan sonra şikayetçi olduğunu belirten Tülay Öncül, "Kamyonun yanından geçerken temizlik görevlilerine selam da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı; kamyon beni alıp götürecekti. Bir de ne olduğunu bilmeden kamyon geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım" dedi.

Esnaf Yücel Yeğenoğlu ise "Sesi duyunca dışarı koştuk. Kaza geçiren kişinin daha önce bizimle çalışan Tülay Hanım olduğunu gördüm. Hemen ambulansı çağırdık. Güvenlik kamerasına baktığımızda Tülay Hanım'ın büyük bir kaza atlattığını gördük" diye konuştu.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-21 13:04:59



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