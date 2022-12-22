Evde eğitim gören cam kemik hastası İsmet'in hedefi savcı olmak



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde cam kemik hastası İsmet İlbey İğci'nin (13) eğitiminden geri kalmaması için öğretmenleri evine gelip, ders yapıyor. Savcı olmak istediği belirten 7'nci sınıf öğrencisi İğci "Okulda eğitim gören arkadaşlarımdan geri kalmıyorum. Aynı dersleri görüyorum, konuları da zamanında öğreniyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel gereksinimli çocukların eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkin olması için düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile evinden çıkamayan çocuklara öğretmenler gönderilmeye başlandı. Bu kapsamda Muğla'daki 57 öğrencinin evine öğretmen gönderilerek, eğitim hizmeti veriliyor. Menteşe ilçesinde Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsmet İlbey İğci, cam kemik hastalığı nedeniyle 6'ncı sınıftan itibaren evde eğitim alıyor. Haftada 22 saat yapılan eğitimde İğci; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Görsel Sanatlar derslerini branş öğretmenlerinin rehberliğinde işliyor.

'DERSLERDEN GERİ KALMIYORUM'

İsmet İlbey İğci'nin matematik öğretmeni Bediha Kartal, "Öğrencimiz ile eğitimimiz verimli geçiyor. İsmet'ten memnunum. Saygılı ve başarılı bir öğrencim" dedi. İsmet İlbey İğci ise "Öğretmenlerimizin eve gelmesi güzel oluyor. Okulda eğitim gören arkadaşlarımdan geri kalmıyorum. Birebir aynı dersleri görüyorum, konuları da zamanında öğreniyorum. Böyle durumlarda öğrenci arkadaşlarımın aileleri de evde eğitime önem vermeli. Onlar da bu sayede derslerinden geri kalmaz. İleride hedefim savcı olmak" diye konuştu.

İğci'nin annesi Yasemin İğci de "Devletimize teşekkür ediyorum. Kolaylıkla eğitim hizmetinden yararlanıyoruz. Öğretmenlerimize minnettarım. Hiçbir konuda eksiğimiz kalmadan eğitim konusunda yolumuza normal şartlardaki gibi devam ediyoruz. Herkesin bu konuda destek almasını isterim" dedi.

'EĞİTİMDE KAYBEDECEK TEK BİR EVLADIMIZ YOK'

İğci ailesini evlerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da "Muğla genelinde 57 öğrencimize evde eğitim veriyoruz. Bazen çocuklarımız bizlere gelemiyor, biz onlara gidiyoruz. Hizmetimizde hayat boyu, okulda, doğada, evde ve hastanede eğitim var. Eğitimde kaybedecek tek bir evladımız yok. Onun için devletimiz, her yerde, her koşulda, yavrularımıza eğitim imkanı sunmaya devam edecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-22 14:50:27



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