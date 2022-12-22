Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Evde 101 kök Hint keneviri ve çok sayıda aparat ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum ekipleri, O.K.K. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin adresine baskın yaptı. Evini özel ekipmanlar ile uyuşturucu imalathanesine çeviren O.K.K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 101 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-22 19:48:01



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