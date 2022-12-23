

MUĞLA, (DHA) - LAZOLİNİ Şirketler Grubu Kayseri'de bulunan 'BAZALSTONE' markası ile bazalt ve andazit taş ocaklarından çıkarttığı taşları imalat fabrikalarında işleyerek Türkiye ve Avrupa'da hayata geçirilen birçok projeye tedarik sağlıyor. Lazolini Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akar, "Dünyaya bazalt ve andazit taşı tedarik ediyoruz" dedi.2018 yılında üretime başlayan BAZALSTONE markası kendisine ait toplam 2 ocaktan çıkarılan bazalt ve andezit bloklarını fabrikalarında işleyerek yıllık 150.000 metrekare çapında imalat yaparak Türkiye doğal taş sektörünü uluslararası arenada temsil ediyor. Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarında imalatı yapılan bazalt, ve andezit doğal taşları Fransa, İspanya Bulgaristan ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.'İHRACAT MİKTARINI ARTIRMAK PLANLARIMIZ ARASINDA'Lazolini Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akar, "Lazolini Şirketler Grubu olarak BAZALSTONE markasıyla ülkemiz topraklarından (Kayseri) çıkardığımız doğal taş cevherlerini tamamen yerli iş gücü ve makine parkuru ile işleyip yurt dışına satmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın zaman planlarımız arasında Almanya'da ve Kanada'da kendimize ait bazalt ve andezit depoları kurmak bulunuyor. Ayrıca diğer ülkelere yapılan bazalt ve andezit ihracat miktarını artırmak planlarımız arasında" dedi.'BAZALT TAŞININ RENGİNİ YAŞI BELİRLİYOR'Özellikle bazalt taşının ihracat için çok talep gördüğünü anlatan Akar, "Bazalt taşı volkanik bir kayaçtır. Yer kabuğunun derinliklerinde erir ve çatlaklar sayesinde yükselerek atmosferik alanda soğumayla oluşur. Kayseri bölgesi volkanik bir bölge olduğundan çok fazla miktarda bazalt bulunuyor. Gri, siyah, kırmız gibi değişik renklerde görünüyor. Bazalt taşının rengini yaşı belirliyor. Aşınmaya dayanıklı ve kaygan olmayan bir yapıya sahip olduğundan mimari yapılarda sıklıkla tercih ediliyor" diye konuştu.

DHA-Ekonomi Türkiye-Muğla DHA

2022-12-23 10:52:30



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