Bodrum'da 5 gün yılbaşı partisi

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl, 5 gün sürecek yılbaşı partisiyle kutlanacak. Teoman'ın sahne alacağı partinin yanı sıra otel ve restoranlar da özel programlar hazırladı. Bodrum'un yılbaşında turistler için cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Konaklama ve eğlencenin dahil olduğu programlarda 450 ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlar mevcut" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, 2023 yılbaşı heyecanı başladı. Bodrum Belediyesi'nce 2023'e 5 gün kala, her gün yılbaşı partisi düzenlenecek. Yerel sanatçıların sahne alacağı yılbaşı partisinde, 31 Aralık'ta ise Teoman sevenleriyle buluşacak. Otel ve restoranlar da yılbaşına özel program hazırladı. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı 450 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlar belirlendi.

'HEM BELEDİYE HEM OTELLER YENİ YILA HAZIR'

Bodrum'un yılbaşında turistler için cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yoğun bir sezonun ardından turizmci arkadaşlarımız yeni yıl için kollarını sıvadı. Hem belediye hem de oteller yeni yıla hazır. Doluluk oranlarını şu an telaffuz etmek doğru olmaz. Gelecek olan misafirlerimizin rezervasyon yapmasını tavsiye ederiz. Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşına 5 gün kala eğlenceler, konserler olacak. Teoman sahne alacak. Diğer yandan otellerde önemli isimler sahne alacak. Konaklama ve eğlencenin dahil olduğu programlarda 450 ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlar mevcut. Yeni yıl umut ve heyecan demek. Bodrum'da yeni yılın heyecanı yaşanacak. Dünyanın 7'nci harikasıyız, burası özel bir yer" dedi.

'REZERVASYONSUZ GELMEYİN' UYARISI

Yılbaşı için rezervasyon uyarısı yapan BODER Üyesi ve turizmci Eray Yaşyerli ise "İşletmelerimiz 2023'e hummalı çalışmalarla canlı canlı girmeyi planlıyor. Yerel sanatçıların içerisinde olduğu ve ünlü isimlerinde yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizden yılbaşı için talep alıyoruz. Rezervasyonsuz gelmeyin. Programlarımız genelde gala yemeği ile başlayıp, daha sonra konserlerin olduğu programlar var. Her bütçeye uygun yılbaşı programları olduğu için herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

'OTELERİN KENDİNE HAS YILBAŞI PROGRAMLARI VAR'

Yılbaşı programlarına talebin olduğunu ifade eden turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da "2022, pandemi sonrası bütün turizmciler için toparlama yılı oldu. Bu sene başarılı bir yıl geçirdik. Sezon boyunca yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladık. Bu yıl sezon, kasım ayı sonuna kadar sürdü. Daha sonra yılbaşı programları başladı. Yılbaşı döneminde genelde kar ve kaplıca turizminin olduğu noktalarda ciddi bir talep oluyor. Bizim bulunduğumuz bölgelerde, balo tarzı ve içerisinde sanatçıların olduğu programlar yapılıyor. Biz de sanatçılar ile anlaştık. Bu kapsamda yapmış olduğumuz yılbaşı programında balo ve konaklama olarak yüzde 75 doluluğa ulaştık. Bodrum'da açık olan otellerin kendine has yılbaşı programları var. Bodrum genelinde sokaklarda, restoranlarda yılbaşı için çalışmalar yapıldı. Yılbaşı tatili için Bodrum'a gelecek olanlar, güzel bir atmosfer ile karşılaşacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

