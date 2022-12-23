Bodrumspor direndi ama turlayamadı



BODRUM, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig temsilcisi Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bodrumspor rakibine uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Güçlü rakibi karşısında dirençli bir görüntü ortaya koyan yeşil-beyazlılar rakibi karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalasa da mağlubiyetten kurtulamadı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Konyaspor ile başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Takımımı kutluyorum. Kupada yolumuza devam etmek isterdik" dedi.

Her şeye rağmen moral bozmadıklarını ve pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Göztepe maçına odaklandıklarını ifade eden Taşdemir, "Göztepe de bizim gibi kupadan elendi. Artık tamamen lige konsantre olduk. İyi bir yerdeyiz ve devreyi de bu konumda kapatmak istiyoruz. Tek düşüncemiz pazartesi akşamı İzmir'den galibiyetle dönmek. Bunun için önümüzdeki zamanı çok iyi çalışarak değerlendireceğiz" dedi. Bodrumspor zirve mücadelesi verdiği ligde devrenin son sınavı öncesi 29 puan ve averajla 4'üncü basamakta yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-12-23 11:37:49



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