Bodrum'da son 2 ayda 29 silah ele geçirildi

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son 2 ayda polisin düzenlediği operasyonda 1 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek olmak üzere 29 silah ele geçirildi. Ekiplerce 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanma ve suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda son 2 ayda 21 kişi hakkında adli işlem başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 6 bin 100 fişek ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-23 16:33:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.