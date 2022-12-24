Bodrum açıklarında geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Aralık´ta farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtardı; yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 kaçak göçmeni ise yakaladı. Kıyıya çıkarılan 55 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-24 10:31:33



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