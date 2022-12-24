Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan ve pazartesi akşamı ilk yarının son haftasında Göztepe'ye konuk olacak Bodrumspor galibiyete odaklandı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor'a 3-2 yenilip elenen yeşil-beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Göztepe'nin cezası nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını belirterek, "Göztepe taraftarı takımlarına büyük destek veriyor. Onların olmayışı bizim adımıza avantaj teşkil edebilir. Ancak rakibimiz de son haftalarda çok iyi skorlar aldı ve üst sıralar için umutlandı. Bir hayli zor maça çıkacağız. Ancak kazanıp devreye ilk 2 sırada ya da oraya yakın bir konumda girmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-12-24 12:06:08



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