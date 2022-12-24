Muğla'daki tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Kavaklıdere ve Ortaca ilçelerinde, çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, S.T. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kavaklıdere'nin Ortaköy Mahallesi'nde S.T.'nin ve Ortaca'da yaşayan A.Ç.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Dün sabah saatlerinde, şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, Hitit dönemine ait 1 mühür, Bizans dönemine ait 1 haç, 3 bakır antika yüzük, Osmanlı dönemine ait 61 bronz sikke, Roma dönemine ait 48 sikke, 2 obje, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca mermisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-24 14:17:45



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