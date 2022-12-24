Taksici beste, kavga eden boşandığı eşiyle erkek arkadaşını ayırmak isterken bıçaklandı



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan Beste Drama (38), boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandı. Polis, olayın ardından Drama'nın boşandığı K.Y.'yi (48) gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı K.Y. ile şimdilerde birlikte olduğu erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından, M.G., yanına Beste Drama´yı da alıp, K.Y. ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, K.Y.'nin elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Drama, buradan da Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından K.Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-12-24 14:34:34



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