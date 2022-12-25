Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı

DHA

Taksici Beste'yi bıçakla yaralayan eski eşi tutuklandı


Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan Beste Drama'nın (38), boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan eski eş Kenan Yavaş (48), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Drama'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay, 23 Aralık saat 22.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı belediye işçisi Kenan Yavaş ile erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından, M.G., yanına Beste Drama´yı da alıp, Kenan Yavaş ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, Kenan Yavaş'ın elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Drama, buradan Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayın ardından Kenan Yavaş, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Kenan Yavaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda süren Drama'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-12-25 12:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da Tarihi Kentler Birliği toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum'da Tarihi Kentler Birliği toplantısı ...
GÜNCELLEME - Muğla'da taksi şoförlüğü yapan eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Muğla'da taksi şoförlüğü yapan eski ...
Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi kuruldu
YEREL HABERLER Arkeologlar Derneği Muğla Şubesi kuruldu
Muğla'da taksi şoförü kadın boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Muğla'da taksi şoförü kadın boşandığı eşi tarafından ...
Muğla'da tarihi eserleri satmaya çalışan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da tarihi eserleri satmaya çalışan kişi ...
Taksici beste, kavga eden boşandığı eşiyle erkek arkadaşını ayırmak isterken bıçaklandı
YEREL HABERLER Taksici beste, kavga eden boşandığı eşiyle erkek ...
Gönüllü gençler "Gladyatörler Şehri"nde tiyatro sahneledi
YEREL HABERLER Gönüllü gençler "Gladyatörler Şehri"nde tiyatro ...
Muğla'daki tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'daki tarihi eser operasyonunda 2 gözaltı
ABD'li sanatçı Della Miles, Muğla'da hayranlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER ABD'li sanatçı Della Miles, Muğla'da hayranlarıyla ...
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir ...
Bodrumspor´a 3 oyuncu veda etti
YEREL HABERLER Bodrumspor´a 3 oyuncu veda etti
Bodrumspor galibiyete odaklandı
YEREL HABERLER Bodrumspor galibiyete odaklandı
Bodrum mandalinasından 7-8 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Bodrum mandalinasından 7-8 bin ton rekolte bekleniyor
Muğlalı 83 yaşındaki Enver ustanın çuvaldızı yarım asırdır semer dikimi için işliyor
YEREL HABERLER Muğlalı 83 yaşındaki Enver ustanın çuvaldızı yarım ...
Bodrum açıklarında geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında geri itilen 32 kaçak göçmen ...
Muğla'da ÜNİLİG basketbol müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da ÜNİLİG basketbol müsabakaları yapıldı
Rodos'ta Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu Muğla'da sona erdi
YEREL HABERLER Rodos'ta Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu ...
Bodrum'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23'ü yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23'ü ...
Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 ...
Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 ...
Dalaman Ziraat Odası Çiftçi ürünleri satış mağazası açıldı
YEREL HABERLER Dalaman Ziraat Odası Çiftçi ürünleri satış mağazası ...
Muğla'da yaz yürüyüş liderliği eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Muğla'da yaz yürüyüş liderliği eğitimi veriliyor
Fethiye’de kaçak yapı yıkımları sürüyor
YEREL HABERLER Fethiye’de kaçak yapı yıkımları sürüyor
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA TAŞ OCAĞINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA TAŞ OCAĞINDA BİLİRKİŞİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.