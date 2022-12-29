Milas'ta balık yemi fabrikasında yangın (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 21.30 sıralarında balık yemi fabrikasında çıkan yangın; Milas, Bodrum, Yatağan, Menteşe, AFAD ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler ve arazözler ile yapılan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında vardiyada bulunan 50´ye yakın işçinin ise fabrikadan tahliye edildiği bildirildi. Yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

'CAN KAYBIMIZ YOK'

Yangın sonrası açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Saat 21.22 sıralarında 112 Acil Servise gelen ihbarla Muğla Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye grup amirliği ekipleri, Milas, Yatağan, Bodrum ve Menteşe ve AFAD Müdürlüğümüzün anında müdahalesiyle, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı arazözlerimiz yangın çıktığında buradaydı. Teknik ekip inceleme yapacaktır ama işletme sahipleri tarafından söylenen elektrik kontağından çıktığı. Netleşmiş bir durum yok, yangın kontrol altına alındı. Kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinin yem ihtiyacını karşılayan tesislerden birisiydi. Yangın nedeniyle yem tedariki konusunda bir süre aksama olacak. Dayanışmayla hep birlikte bunun da üstesinden geliriz. En büyük şansımız bir can kaybının olmaması. Üretim bandında ve ham madde de sıkıntı mevcut" dedi. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-12-29 00:16:13



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