

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Akyol Mahallesi balık yemi fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangın sırasında vardiyada bulunan 50´ye yakın işçinin tahliye edildiği bildirildi. Öte yandan, yangına müdahale sırasında bir vatandaş dumandan etkilendi. Çıkan yangında fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangına başta Milas olmak üzere Bodrum, Yatağan, Menteşe, AFAD ve orman müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Jandarma ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı."CAN KAYBIMIZ YOK"

Yangın sonrası açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Saat 21.22 sıralarında 112 Acil Servise gelen ihbarla Muğla Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye grup amirliği ekipleri, Milas, Yatağan, Bodrum ve Menteşe ve AFAD Müdürlüğümüzün anında müdahalesiyle, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı arazözlerimiz yangın çıktığında buradaydı. Teknik ekip inceleme yapacaktır ama işletme sahipleri tarafından söylenen elektrik kontağından çıktığı. Netleşmiş bir durum yok, yangın kontrol altına alındı. Kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinin yem ihtiyacını karşılayan tesislerden birisiydi. Yangın nedeniyle yem tedariği konusunda bir süre aksama olacak. Dayanışmayla hep birlikte bununda üstesinden geliriz. En büyük şansımız bir can kaybının olmaması. Üretim bandında ve ham madde de sıkıntı mevcut" dedi.(DHA)Görüntü Dökümü

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-Yangından detay

-İşçilerden detay

-Barış Saylak röp.

-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2022-12-29 00:28:42



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