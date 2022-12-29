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Bodrum'da sitede 'kaçak yapı' gerginliği

DHA

Bodrum'da sitede 'kaçak yapı' gerginliği


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 600 konutlu bir sitede geçen yıl başlayan kaçak yapılaşmaya karşı çıkan sitede oturanlar ile kaçak yapılaşmayı sürdürenler arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Sitede, hem tespit edilen 58 kaçak yapının yıkım işlemleri hem de kaçak yapılaşma devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yıkım ve mühürleme faaliyetlerine devam ediyoruz ama insanlar seçim öncesi imar barışı beklentisi nedeniyle durmuyor" dedi.
Geçen yıl Akyarlar Mahallesi'ndeki 600 konutlu Kalekent Sitesi'nde kaçak yapılar için çalışma yapıldığını gören bazı müteahhitler, durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Bodrum Belediyesi ekiplerince sitede 58 kaçak yapı tespit edildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu hakkında yıkım kararı bulunan 58 kaçak yapıdan 2'si yıkıldı, 12'sinin yıkımı için gün verildi. 9 kaçak yapının yıkımı mücbir sebepten ertelenirken, SİT alanı içerisinde bulunan 30 kaçak yapı ve yazışması yapılacak olan 18 kaçak yapı için Muğla Anıtlar Yüksek Kurulu'na görüş sorulacağı belirtildi. SİT alanı dışında bulunan 9 kaçak yapıya da yıkım günü verileceği kaydedildi. Bu süreçte kaçak yapıların inşaatı sırasında siteye hafriyat kamyonu girmesini istemeyen sitede oturanlar, yönetime dava açtı. Kaçak yapılar hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre, yaşanan bu süreç sitede oturanlar arasında gerginliğe neden oldu.
'KAÇAK YAPILARIN DURDURULMASINI İSTİYORUZ'
Sitede oturan Cüneyt Fındık, kaçak yapılardan dolayı komşular arasında huzursuzluk yaşandığını belirterek, "Sitemizde yapı tatil kararı bulunuyor. 2636, 2641 ve 2643 numaralı adalar SİT alanı içerisinde kalıyor. Sitemizde yaklaşık 20 kaçak yapı için çalışmalar devam ediyor. Geçen sene başlayan kaçak yapı çalışmalarını gören bazı müteahhitler Bodrum Belediyesi'ne şikayette bulundu. Kaçak yapılar yetkililer tarafından mühürlense de villaları yaptılar ve satmak istiyorlar. Konu hakkında yapı yıkım kararı alınmasına rağmen uygulanmadı. Hafriyat kamyonlarının içeri alınması konusunda da site yönetimi hakkında dava açıldı. Bu süreç komşuları birbirine düşürdü. Kaçak yapılaşma nedeniyle binalar birbirine çok yaklaştı. Kaçak yapılaşma sonucu oturduğum bina ile yan bina arasındaki mesafe 44 santimetreye, diğer binayla ise 78 santimetreye kadar düştü. Aradaki mesafe giderek azalıyor. Bu gibi durumlar nedeniyle sitede huzursuzluk başladı. Kaçak yapılardan rahatsız olup, bu durumu dile getiren bir site sakini kaçak yapı yapan bazı kişiler tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bizler de kaçak yapılar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yetkililerden beklentimiz bu kaçak yapıların bir an önce durdurulması" dedi.
'İMAR BARIŞI BEKLENTİSİ KAÇAK YAPILAŞMAYI ARTTIRDI'
Sitedeki kaçak yapı ile ilgili bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'da 2019 yılından bugüne kadar toplamda 738 kaçak yapıyı yıktık. 3 bin 269 mühürleme işlemi uyguladık. İmar barışı beklentisi kaçak yapılaşmayı hızlandırdı. Bu konuda çağrılarımızı yaptık ve imar barışının çıkmayacağına yönelik açıklama yapılmasını istedik ancak bir açıklama yapılmadı. Kalekent Sitesi'nde toplam 58 dosya var. Bunların 2'si yıkılmış, diğerleri için yasal süreç devam ediyor. 12'si için yıkım günü verildi, 9'u için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alındı. 30'u SİT alanında olduğu için kuruldan görüş soruldu, 18'i için kurulla yazışmalar yapılıyor. SİT alanı dışındakilerin 9'una yıkım günü verilecek" dedi.
'İMAR SUÇU CEZALARININ ARTTIRILMASI LAZIM'
Yıkım ve mühürleme faaliyetlerin sürdüğünü ancak kaçak yapılaşmanın da devam ettiğini dile getiren Aras, "Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ancak insanlar seçim öncesi imar barışı beklentisi nedeniyle durmuyor. Bir an önce imar barışı yapılmayacağı konusunda açıklama yapılmalı. Biz mühürleme yapıyoruz ve 1 ay süre veriyoruz. Bir ay sonra yıkım kararı için gidiyoruz. Tekrar tespit yapıyoruz, ancak bina bitmiş oluyor. Bir kez daha mühürlüyoruz ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Buna rağmen yine yapmaktan vazgeçmiyorlar. İmar barışı beklentisi insanların iştahını kabartıyor. Daha sonra yıkım sürecine girip, gün veriyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı alabiliyorlar. İmar suçu cezalarının arttırılması lazım. Mevzuat kaçak yapıların direkt yıkılmasına izin vermiyor. Mevzuata göre, kaçak yapı bile olsa yapı mühürlendikten sonra 1 ay süre verilip, yapan tarafından kaldırılmasını ya da ruhsata bağlanmasını istiyor. Bu durumlar gerçekleşmezse tekrar yıkım programına alınıyor. Yıkım programını alana kadar geçen 3 aylık süre içerisinde, evi zaten yapmış oluyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-12-29 09:50:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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