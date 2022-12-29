Elektrik süpürgesindeki 2,7 kilo esrarı 'Coco' buldu

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kargo şubesine gelen kolide narkotik köpek 'Coco' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi içine gizlenen 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde bulunan kargo şubesine uyuşturucu madde gönderildiği istihbaratına ulaşıldı. Narkotik dedektör köpeği 'Coco' ile şubeye gelen kolide yapılan aramada, elektrik süpürgesinin içine gizlenen 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Kolideki adresten belirlenen şüphelinin evine yapılan operasyonda A.Y., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-12-29 16:39:57



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